В Беларуси продолжается мониторинг такси

Транспортная инспекция, совместно с ГАИ и налоговыми службами проверят соблюдение перевозчиками мер безопасности. Отмечается, что с начала года произошло более 60 происшествий с участием такси. Среди самых частых нарушений - непройденное ТО, эксплуатация автомобилей с неисправностями, несоблюдение режима труда и отдыха, а также вопросы при прохождении медицинского осмотра и технического контроля авто перед выездом на линию. С начала мониторинга инспекторы проверили порядка 600 таксистов. Выявлено около 500 нарушений.



