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В Беларуси продолжается мониторинг такси

Транспортная инспекция, совместно с ГАИ и налоговыми службами проверят соблюдение перевозчиками мер безопасности. Отмечается, что с начала года произошло более 60 происшествий с участием такси. Среди самых частых нарушений - непройденное ТО, эксплуатация автомобилей с неисправностями, несоблюдение режима труда и отдыха, а также вопросы при прохождении медицинского осмотра и технического контроля авто перед выездом на линию. С начала мониторинга инспекторы проверили порядка 600 таксистов. Выявлено около 500 нарушений.

С января 13 человек погибли в результате аварий с участием такси. Как отметили в инспекции, по итогам проверки будут выработаны конкретные предложения для законодателей. Как распознать нечестного таксиста, какие права имеет пассажир и промежуточные итоги мониторинга - смотрите сегодня вечером в итоговом выпуске программы "Зона Х".

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