В Беларуси продолжается наращивание региональной группировки войск

В республику продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Кроме того, для повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных Сил Беларуси и России планируется проведение совместных летно-тактических учений. От российской стороны в маневрах примет участие воинское формирование воздушно-космических сил. Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы. Напомним, решение о создании региональной группировки войск на территории Беларуси принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ.