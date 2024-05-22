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В Беларуси продолжается Неделя родной природы. Что в программе?
Стань частью плана - такой девиз Международного дня биологического разнообразия. Его сохранение является одним из направлений и государственной политики Беларуси.
Презентация списка видов дикорастущих растений, которые планируют включить в Красную книгу 5-го издания, состоится сегодня. Так, в нашей стране продолжается Неделя родной природы. В программе - семинары, презентации, выставки, лекции и экскурсии. И все на базе научных организаций отделения биологических наук НАН Беларуси.
У нас первый в Европе закон по охране и использованию торфяников, аналогов которым в регионе нет. Мы активно в последнее время в принципах охраны местообитания экосистем, которых ни у кого из наших соседей нет, хотя развиваем такое направление, как охрана редких и типичных биотопов. Реально функционирует Красная книга, она не функционирует формально, это является действительно нормативным документом, который обеспечивает охрану биоразнообразия на видовом уровне. Созданы и функционируютдостаточно эффективные системы особой охраняемой природной территории. У нас сейчас идет 10 % по 9,5 % - это в принципе нормальный показатель для обеспечения экологической безопасности страны.
По последним данным, ситуация с изменением биоразнообразия в стране стабильная. 56 % территории Беларуси занимают природные комплексы и экологические системы. Большая часть - это леса - около 41 %. Остальные 15 % - кустарники, болота, луга и водные объекты. Фауна представлена более 70 видами млекопитающих. В составе флоры насчитывается больше 11 тыс. различных видов растений. Для сохранения и развития биоразнообразия принимаются все необходимые меры.
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