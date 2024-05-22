В Беларуси продолжается Неделя родной природы. Что в программе?

У нас первый в Европе закон по охране и использованию торфяников, аналогов которым в регионе нет. Мы активно в последнее время в принципах охраны местообитания экосистем, которых ни у кого из наших соседей нет, хотя развиваем такое направление, как охрана редких и типичных биотопов. Реально функционирует Красная книга, она не функционирует формально, это является действительно нормативным документом, который обеспечивает охрану биоразнообразия на видовом уровне. Созданы и функционируютдостаточно эффективные системы особой охраняемой природной территории. У нас сейчас идет 10 % по 9,5 % - это в принципе нормальный показатель для обеспечения экологической безопасности страны.

Дмитрий Груммо, директор Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси