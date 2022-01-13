Дискуссионные площадки объединили людей всех возрастов и профессий - белорусы продолжают обсуждать проект обновленной Конституции

Конструктивная дискуссия объединила людей всех возрастов и профессий. В распоряжении белорусов - дискуссионные площадки, где можно высказать свое мнение о поправках и задать вопрос представителю власти. Задача спикеров - избегать формальностей и стремиться к живой, эмоциональной беседе. Каждый осознает важность референдума для будущего - в Национальный центр правовой информации ежедневно поступает несколько сотен откликов и предложений по проекту Конституции. Николай Скинтиян продолжит тему.

Призвание быть врачом. Ольга Креч вот уже 30 лет работает с детьми. Врач-неонатолог спасает недоношенных малышей. Пункт Конституции о здоровом образе жизни ей особенно откликается. Сегодня эту тему, уже не как медик, а как депутат, обсудила с коллективом Новобелицкого хлебокомбината.

Нет волшебной таблетки, которая вылечит все болезни, мы должны сами задумываться о том, что наше здоровье прежде всего зависит от нас. У нас созданы достаточно большие возможности для того, чтобы сохранять свое здоровье, заниматься здоровым образом жизни. Ольга Креч, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Дмитрий Терешенков уверен, его инициатива о поддержке спорта в стране найдет отклик. Педагог с 30-летним стажем сегодня говорил об этом и с участниками диалоговой площадки.

Что касается здорового образа жизни, то государство уделяет этому большое внимание. Зимние виды спорта, летние виды спорта, игровые виды спорта… Ледовой дворец, дворец прыжков на батуте, манеж, чтобы проводить свое свободное время с пользой - все условия созданы. Дмитрий Терешенков, заведующий филиалом кафедры ЗОЖ Витебского филиала Белорусской государственной академии связи

А еще акцент на социальную ответственность, воспитание молодежи, функции Всебелорусского народного собрания. Вопросы и предложения администрации и педколлектива Витебского филиала Белорусской академии связи выслушала депутат Палаты представителей Национального собрания. Светлана Горваль отметила инициативность белорусов во время всенародного диалога.





Было много предложений по различным статьям Конституции. Смотрят глубже, на перспективу, это очень важно. Возникает много вопросов по поводу Всебелорусского народного собрания. Каким образом будут выдвигаться делегаты? Кто это будет? Педагог по образованию Вероника Трубкина на молодежный телемост в Гродно приехала из Островца. В городе атомщиков референдум- теманомер один. Предложений и откликов много. У девушки уже есть конкретные предложения по патриотическому воспитанию молодежи. Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Мое предложение такое, что для молодежи патриотическое воспитание является неотъемлемым и очень важным. И что уже с самого раннего возраста, с детского саданужно подрастающему поколению говорить о том, кем мы являемся, воспитывать настоящего гражданина своей страны. Вероника Трубкина, жительница Островца

Областной телемост объединил свыше 300 молодых людей, а также экспертов - руководителей региона и парламентариев. Студии работали в Гродно и Лиде. Позже все собранные предложения передадут в Национальный центр правовой информации для изучения.

Самый главный посыл - это закрепление суверенитета Республики Беларусь, ее неделимость, ее процветание. И если мы сможем донести до каждого, а мы уверены, что люди, которые находятся в студиях, это те, кто не равнодушен к судьбе своей страны, они станут такими волонтерами, которые дальше понесут эту идею в массы. Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома

У молодых педагогов из семи районов Минской области сегодня была возможность пообщаться и с Алексеем Талаем. Вся информация - из первоисточника.Алексей лично участвует в работе Конституционной комиссии. Среди основных тем - приоритет национального права и защита информационного пространства нашей страны.

А еще - особая роль молодежи в политической жизни страны, сохранение социальных гарантий, исторической памяти и семейных ценностей. Большая работа по подготовке изменений в Основной закон Беларусипродолжается. И к каждой поправке - самое пристальное внимание.