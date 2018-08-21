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В Беларуси продолжается одна из самых добрых благотворительных акций

Сегодня активисты молодежного объединения подарили школьные принадлежности воспитанникам детского дома № 2. Волонтерами выступили студенты аграрно-технического университета. После вручения подарков ребят ждал большой сладкий стол.

На подарках визит волонтеров не закончился. Студенты устроили субботник на территории детского дома.

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