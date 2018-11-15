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В Беларуси продолжается осенний призыв в Вооруженные силы страны

Сегодня в Брестском военкомате состоялась торжественная церемония отправки призывников на срочную службу. В силы специальных операций от региона направят около 350 человек. Служить ребята будут в основном на территории Брестской, Минской и Гродненской областей.
В осенний призыв от Брестской области на срочную военную службу и службу в резерве направят около 2 400 человек.

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