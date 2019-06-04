В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости

В эти дни на плацу Военной комендатуры усиленно тренируются пешие парадные расчеты, а также сводная рота почетного караула. Военнослужащие Минобороны, внутренних войск и погранкомитета, которые и являются основой РПК, 3 Июля покажут новое выступление. Военные традиционно сохранили сложные элементы (такие, как "домино", "факел", "расческа"и "цветок"), а также разработали другие колоритные фигуры.



В этом году Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Парад на этот раз пройдет вечером. Откроет его авиация. Число пеших колонн будет увеличено, на этот раз их будет 25 общей численностью более 4 000 военнослужащих.



