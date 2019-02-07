В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан

Они помогают выявлять, как местная власть реагирует на вопросы и проблемы жителей конкретного региона. Такое мнение озвучил помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Виталий Вовк во время личного приема в Поставах. Все вопросы частного характера. Вопросы строительства жилья, коммунальные услуги и развитие инфраструктуры звучали сегодня в Гомеле. Здесь сегодня прием граждан провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Звучали и частные проблемы, по многим из которых завершились судебные дела. Каждое обращение взято на контроль.