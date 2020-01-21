ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси продолжается прием граждан

Представители Администрации Президента проверяют выполнение поручений Главы государства и эффективность работы местных органов власти с населением. Сегодня помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев проведет встречу в Узденском райисполкоме с 10 утра.

А помощник Президента - инспектор по г. Минску Виталий Прима завтра выслушает граждан в Минском горисполкоме.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все