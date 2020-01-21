В Беларуси продолжается прием граждан

Представители Администрации Президента проверяют выполнение поручений Главы государства и эффективность работы местных органов власти с населением. Сегодня помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев проведет встречу в Узденском райисполкоме с 10 утра.



А помощник Президента - инспектор по г. Минску Виталий Прима завтра выслушает граждан в Минском горисполкоме.



