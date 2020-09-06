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В Беларуси продолжается призыв военнообязанных. Уже мобилизовано около 500 человек

В Беларуси в рамках комплексной проверки боеготовности вооруженных сил продолжается призыв военнообязанных. Уже мобилизовано около 500 человек. Военнообязанные пополнили строй танковых частей и ремонтных подразделений. Намедни призванные военнослужащие прошли боевое крещение и совершили марш протяженностью больше 50 километров на Обуз-Лесновский полигон. Там они приступили к боевому слаживанию подразделений. Всего же будет задействовано более полутора тысяч человек. В проверку боеготовности вооруженных сил вовлечены как боевые части, так и подразделения обеспечения. А завершится масштабное тестирование командно-штабным учением.

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