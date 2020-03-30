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В Беларуси продолжается проверка боеготовности

К маневрам на полигоне Обуз-Лесновский приступили военнослужащие 202-го механизированного батальона. Прибыв на место развертывания подразделения, успели провести маскировку командного пункта, вооружения, блиндажей и мест для проживания личного состава. Маневры проводятся в рамках комплексного учения на завершающем этапе проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил.

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