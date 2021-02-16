В Беларуси продолжается проверка боеготовности

Учебно-боевые задачи на полигоне Ружаны отрабатывают пилоты 50-й смешанной авиабазы. Летчики уничтожили наземные цели. Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 огонь вели из 30-миллиметровых пушек, также в ход пошли неуправляемые ракеты. Снаряды поразили бронеобъекты и технику условного противника.

И еще одни плановые полеты - уже на Ил-76. Летчики отрабатывают так называемую посадку конвейером. Тяжелый военно-транспортный самолет касается полосы и вновь взлетает в сложных погодных условиях. Такой элемент выполняется в учебных целях для экономии времени, а также интенсивности тренировок.

