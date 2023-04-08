В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил

Мониторинг начат по поручению Президента. В рамках комплексной проверки в одном из подразделений механизированной бригады был развернут пункт приема техники из "народного хозяйства". Водителей инструктируют, а также доводят до них требования безопасности, определенные сигналы и маршрут движения по заданной локации. Документы и списки машин тщательно сверяются. Проверяется техническое состояние транспорта и его пригодность для выполнения поставленных задач.