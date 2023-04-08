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В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил

Мониторинг начат по поручению Президента. В рамках комплексной проверки в одном из подразделений механизированной бригады был развернут пункт приема техники из "народного хозяйства". Водителей инструктируют, а также доводят до них требования безопасности, определенные сигналы и маршрут движения по заданной локации. Документы и списки машин тщательно сверяются. Проверяется техническое состояние транспорта и его пригодность для выполнения поставленных задач.

Пропускная способность измеряется 6-8 машин в час. Заправка техники производится за счет ВС, организуется заправка до полных баков, выписывается путевые листы. На эту же технику выписываются военные регистрационные листы, номера с машин не снимаются, остаются гражданские. Проводится техосмотр представителями ВАИ Минска и используются по штатному назначению.
Олег Хударганов, начальник пункта приема техники

Главная цель мониторинга - определение способности подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстроменяющейся обстановки. Особое внимание состоянию техники и вооружения.