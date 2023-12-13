В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил

Поставлена задача прибыть в район, после чего сгруппироваться и выполнять определенные задачи. В ходе выдвижения у нас есть такое препятствие, как водная преграда. Двигаемся по одной машине, примерная скорость - 10-12 км/ч.

Командир танковой роты