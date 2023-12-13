Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил

В Беларуси продолжается проверка боеготовности. Появились кадры форсирования реки танковым подразделением одной из механизированных бригад Западного оперативного командования. В ходе марша машины преодолели водную преграду по понтонному мосту. Переправа была оборудована в короткие сроки понтонно-мостовым подразделением 557-й инженерной бригады.

Поставлена задача прибыть в район, после чего сгруппироваться и выполнять определенные задачи. В ходе выдвижения у нас есть такое препятствие, как водная преграда. Двигаемся по одной машине, примерная скорость - 10-12 км/ч.
Командир танковой роты

Подразделение заняло район сосредоточения, приступило к подготовке вооружения, военной и специальной техники для выполнения дальнейших задач.