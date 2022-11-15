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В Беларуси продолжается проверка учетных данных военнообязанных
Военными комиссариатами продолжается плановая проверка учетных данных военнообязанных. Как рассказали в Минобороны, вызов граждан на пункты сбора проходит преимущественно повестками. До этого момента сверка учетных данных в основном проводилась с военнообязанными, работающими в организациях и предприятиях независимо от форм собственности.
С середины ноября до конца текущего года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учете. В среднем сверка учетных данных одного военнообязанного займет не более 10-15 минут. После уточнения информации граждане убудут по месту работы (жительства).
В Минобороны подчеркнули, что мероприятие плановое, а первые итоги работы свидетельствуют о высоком уровне понимания белорусов своих обязанностей по воинскому учету.
Фото:БелТА
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