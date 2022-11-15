В Беларуси продолжается проверка учетных данных военнообязанных

Военными комиссариатами продолжается плановая проверка учетных данных военнообязанных. Как рассказали в Минобороны, вызов граждан на пункты сбора проходит преимущественно повестками. До этого момента сверка учетных данных в основном проводилась с военнообязанными, работающими в организациях и предприятиях независимо от форм собственности.