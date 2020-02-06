В Беларуси продолжается проверки боевой готовности

Накануне на особое боевое дежурство заступили подразделения противовоздушной обороны. В операции были задействованы боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов "Оса", "Тор-М2", "Бук" и С-300, экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации. Задействованы аэродромы в Мачулищах, Бобруйске, Лунинце, Барановичах, Боровцах. Также на позиции были выдвинуты маловысотные радиолокационные группы.