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Предложения по изменению Конституции Беларуси завтра будут направлены Президенту
В Беларуси продолжается работа над проектом Основного закона страны. Граждане принимают активное участие в разработке документа.
Предложения по изменению Конституции Беларуси
Сегодня на заседании Конституционная комиссия подвела предварительные итоги. В Беларуси планируется сохранить президентскую форму правления. Но требования к кандидату на этот высокий пост изменятся. Он должен быть не моложе 40 лет, не иметь иностранного гражданства, проживать в стране необходимо не менее 20 лет непосредственно перед выборами. Предложено также уточнить сроки пребывания в должности Президента. Планируется, что одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков. Предлагается увеличить срок полномочий парламента. Уже завтра все выработанные предложения направят на рассмотрение Президенту.
Сегодня я хотел бы от имени членов Конституционной комиссии выразить благодарность нашим гражданам, которые принимали активное участие в разработке предложений по изменению Конституции, вносили конкретные предложения. Конечно, мы не смогли все их внести в Конституцию, но на их основе вырабатывались конкретные предложения по изменениям в Конституции.
Несмотря на завершение первого этапа подготовки предложений по изменениям в Основной закон страны, внутри Конституционной комиссии продолжаются горячие дискуссии по всем темам. Члены комиссии понимают, что каждое слово в документе играет огромную роль для устойчивого развития Беларуси.
Разработка поправок в Основной закон страны получила широкий отклик у белорусов, а сам процесс стал частью диалога власти и общества. На сегодняшний день с учетом интереса и активности гражданского общества в Беларуси разрабатывается по-настоящему народная Конституция. В ближайшее время выработанные поправки в Конституцию члены комиссии обсудят с главой государства. По предварительной информации, встреча может состояться после 1 августа.
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