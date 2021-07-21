Предложения по изменению Конституции Беларуси завтра будут направлены Президенту

Сегодня на заседании Конституционная комиссия подвела предварительные итоги. В Беларуси планируется сохранить президентскую форму правления. Но требования к кандидату на этот высокий пост изменятся. Он должен быть не моложе 40 лет, не иметь иностранного гражданства, проживать в стране необходимо не менее 20 лет непосредственно перед выборами. Предложено также уточнить сроки пребывания в должности Президента. Планируется, что одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков. Предлагается увеличить срок полномочий парламента. Уже завтра все выработанные предложения направят на рассмотрение Президенту.