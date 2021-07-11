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В Беларуси продолжается работа по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты

В нашей стране продолжается полномасштабная работа по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты. Спецоперация проводится в отношении субъектов, подпитывающих среду для экстремизма. Проходит зачистка в Telegram и другие мероприятия по нейтрализации радикальных элементов. Возбуждаются уголовные дела.

В Беларуси продолжается работа по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты

БЧБ-атрибутика, патроны, дымовые шашки, оружие. Такие детали интерьера оперативные сотрудники обнаружили во многих квартирах, куда наведались с обысками в рамках этапа по отработке лиц, вероятно, причастных к терроризму. Всех этих людей объединили деструктивные чаты, в которых они были зарегистрированы, - ОГСБ, ОГС, "Буслы ляцяць". Там осуществлялась вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма. Также правоохранители продолжают брать под контроль радикальные телеграм-каналы.

Константин Бычек, замначальника Следственного управления КГБ Беларуси:
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий участники таких телеграм-каналов деноминированы, их личности установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний.

К этому моменту правоохранители Беларуси получили доступ к информации, которая позволяет раскрыть преступления, совершенные в стране в августе прошлого года. Речь об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота. Заполучить уникальные сведения удалось в результате масштабной антитеррористической операции. О ее завершении на прошлой неделе заявил Президент.


Размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу "Наша Ніва"

В свою очередь размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу "Наша Ніва". Об этом на неделе официально сообщило Министерство информации. Известно, что мониторинг портала вела Генеральная прокуратура. Было установлено распространение фактов, запрещенных пунктом 1статьи 38 закона "О средствах массовой информации".

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В настоящий момент СК продолжает следственные действия с участием главного редактора издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича вместе с еще тремя фигурантами. Все они проходят по делу о массовых беспорядках в прошлом году в Минске. По информации Следственного комитета, сейчас Егор Мартинович находится в ИВС на Окрестина.

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