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В Беларуси продолжается работа по выявлению экстремистских ячеек
В Беларуси продолжается работа по выявлению экстремистских ячеек. Это оперативное видео из Витебской области. Участники несанкционированных акций, подписчики деструктивных телеграм-каналов, которые распространяли экстремистские материалы в интернете, писали оскорбительные комментарии в адрес силовиков и госслужащих, теперь отказываются от своих радикальных взглядов, раскаиваются и сожалеют, что поддерживали протестное движение и раскачивали обстановку в стране. При этом многие, кто так хотел "перамен" и выходил на улицы с бчб-символикой, успешно вели бизнес в Беларуси, хорошо зарабатывали и, как говорится, ни в чем себе не отказывали в условиях "рэжыма".
Меня зовут Владимир Александрович Болясов. Я врач-стоматолог из города Витебска. Многие из вас меня знают. Я хочу обратиться абсолютно искренне и без давления на меня. В 2020 году я участвовал в акциях протеста, которые проходили на улицах Витебска. Также я публиковал достаточно много информации, взятых из разных пабликов, многие из которых были признаны экстремистскими. Я сожалею, что мои действия могли привести к дестабилизации в стране. Я призываю всех знакомых и незнакомых воздерживаться от любых радикальных действий и работать на то, чтобы белорусское общество было едино.
Размещала БЧБ-символику и участвовала в марше. По прошествии времени я осознала, что меня обманули и использовали. Раскаиваюсь и никому не советую повторять мою ошибку.
Участвовал в Минске в акциях протеста, фотографии выкладывал в социальные сети. Поддался влиянию, в чем искренне раскаиваюсь и сожалею.
Активист из Глубокого яро поддерживал протесты в 20-м, при этом мнил себя героем и раздавал интервью деструктивным порталам. Правоохранители в очередной раз напоминают: от ответственности административной, а в ряде случаев уголовной, уйти не удастся никому. Все причастные к экстремистской деятельности ответят по закону.
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