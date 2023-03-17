В Беларуси продолжается работа по выявлению экстремистских ячеек

Меня зовут Владимир Александрович Болясов. Я врач-стоматолог из города Витебска. Многие из вас меня знают. Я хочу обратиться абсолютно искренне и без давления на меня. В 2020 году я участвовал в акциях протеста, которые проходили на улицах Витебска. Также я публиковал достаточно много информации, взятых из разных пабликов, многие из которых были признаны экстремистскими. Я сожалею, что мои действия могли привести к дестабилизации в стране. Я призываю всех знакомых и незнакомых воздерживаться от любых радикальных действий и работать на то, чтобы белорусское общество было едино.