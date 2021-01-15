В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

В январе вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня проблемы белорусов будет решать председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, 20 января министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Встречи также запланированы на 22, 27 и 29 января. Приемы пройдут по предварительной записи.