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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
Сегодня белорусы смогут задать вопросы председателю Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению. Михаил Русый проведет прямую телефонную линию в Совете Республики. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.
Также сегодня на связи с населением будет заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства Вячеслав Батура. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00 по телефону, указанному на вашем экране.
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