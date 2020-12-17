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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

Сегодня белорусы смогут задать вопросы председателю Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению. Михаил Русый проведет прямую телефонную линию в Совете Республики. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.

Также сегодня на связи с населением будет заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства Вячеслав Батура. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00 по телефону, указанному на вашем экране.



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