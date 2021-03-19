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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

Сегодня прием проведет министр связи и информатизации Константин Шульган.

24 марта на вопросы граждан ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

26 марта запланирован прием граждан министром финансов Юрием Селиверстовым.

Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам: 8 (017) 222 65 09,8 (017) 222 63 69.

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