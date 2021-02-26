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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

Сегодня с 10 утра до 13:00 белорусы смогут задать волнующие вопросы помощнику Президента - инспектору по Минской области Игорю Евсееву. Такой формат общения позволяет в сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для их решения представители Президента выезжают на места. Задать вопросы сегодня можно будет и председателю Госкомитета по стандартизации Валентину Татарицкому. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра.

А завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.

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