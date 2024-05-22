В Беларуси продолжается реализация программы "Один район - один проект". Экономический эффект на конкретных примерах

Восстановить экономический рост, создать импортозамещающие производства и удержать специалистов на малой родине. Основной посыл госпрограммы "Один район - один проект". Поручение Президента Беларуси стало своего рода стимулом для развития регионов.

В прошлом году благодаря этой инициативе реализовано почти 2 десятка стартапов. Появилось более 3,5 тыс. новых рабочих мест. Сферы разные: от сельского хозяйства и промышленности до деревообработки и фармацевтики. Подробности у Илоны Волынец.

Вдохнуть жизнь в регионы

Будущее наступило. Хотя даже опытному наладчику станков Андрею Шалайко пришлось учиться ни один месяц, чтобы, наконец, все было на мази. На борисовском заводе реализуют инновационный проект по выпуску изделий нового поколения.





Стартеры и генераторы - незаменимые автокомпоненты, без которых не сойдет с конвейера ни трактор, ни самосвал, ни комбайн. Почти 4 десятка технологического оборудования на сумму 15 млн рублей. Предприятию 65 лет, но оно не уступает конкурентам. А все потому, что мотор развития - новые технологии.

Ставка на инновации

В Марьиной Горке тоже сделали ставку на инновации. В рамках программы "Один район - один проект" строят сушильный комплекс с котельной. Проект позволит производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, расширить географию поставок, сократить логистические затраты.

Сердце сушильного комплекса - котельная. Человеческий фактор исключен, подача топлива автоматическая.

Плюс 20 рабочих мест. Специалисты уже прошли обучение. Дело за малым - забетонировать площадки снаружи и благоустроить территорию.





В перспективе Пуховичский лесхоз сможет похвастаться полным циклом производства. Отходы, в данном случае, щепа тоже придется кстати. Она станет сырьем для работы котельной. То есть производство еще и безотходное.