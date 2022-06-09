В Беларуси продолжается семинар-совещание по работе с обращениями граждан

В Витебске и Орше при войсковых частях такие клубы созданы. Они пользуются большой популярностью. И родители, и сами дети с удовольствием идут, потому что видят, с каким отношением наши вооруженные наши силы подходят к этому вопросу.

Вячеслав Дурнов, зампредседателя Витебского облисполкома