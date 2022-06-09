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В Беларуси продолжается семинар-совещание по работе с обращениями граждан
Шесть секций посвящены ключевым направлениям. Среди них не только новые формы работы с населением, а также взаимодействие с общественниками в вопросах патриотического воспитания и поддержки молодежных инициатив. Участники семинара посетили военно-патриотический клуб "Рысь". Площадка открылась на базе войсковой части 3214 в сентябре 2021 года. Здесь воспитанников обучают основам безопасности жизнедеятельности и оказанию первой медпомощи.
В Витебске и Орше при войсковых частях такие клубы созданы. Они пользуются большой популярностью. И родители, и сами дети с удовольствием идут, потому что видят, с каким отношением наши вооруженные наши силы подходят к этому вопросу.
Новые формы и методы работы с населением
Завтра участники форума продолжат работу в рамках пленарного заседания в Национальном выставочном центре "Белэкспо".
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