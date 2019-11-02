Жаркая пора для охотничьего туризма. В Беларуси продолжается сезон охоты на копытных. Это ниша в Беларуси только начинает развиваться, но уже имеет высокие показатели: 30 % прибыли всех лесничеств приносит именно охота. Один только Березинский лесхоз с начала года пополнил свой бюджет за счет иностранных гостей на 55 тысяч рублей. Кстати, туда и отправилась наша съемочная группа.

Репортаж Никиты Дементьева. Изображать клич возрастного оленя Максим Галуза научился буквально за 10 минут. Причем первый опыт был сразу на республиканских соревнованиях среди вабельщиков. Эти своеобразные лесные музыканты помогают приманивать зверей для охотников. Спустя 10 лет практики, теперь и сам передает свои знания другим егерям. Инструменты соорудил из подручных средств. Зверь, уверяет Максим, лучше всякого дирижера - фальшивый звук распознает сразу. Шутит, что больше трудностей возникает не со звериным языком, а когда приезжают иностранцы.







Сезон охоты на копытных в Беларуси продлится до 31 января

Кстати, сейчас, в сезон охоты на копытных, стрелять можно только до 31 января, и при наличии всех необходимых разрешений. Для тех, кто не привык ждать сезонного одобрения, есть охота вальерная. Все то же самое, только на огороженной территории. Такой вид охотничьего туризма сегодня самый популярный. Всегда есть добыча и места живописные. Кстати, о процентах, 30 из 100 от всей прибыли охотничьих лесничеств составляет именно туризм. Еще одно топовое направление у иностранцев, в частности, у французов, это охота на фазана. Здесь есть свои правила - сидячую птицу не трогать, только когда она в воздухе выше роста охотника. При охоте на фазанов используют породу легавых собак. Их задача - обнаружить птицу. Как только пернатые будут обнаружены, она должна замереть и стать в стойку. После уже идет сигнал на подъем, ну а далее - уже дело техники самого охотника.









Охотничьи комплексы привлекают иностранных туристов

