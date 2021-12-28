В Беларуси продолжается вакцинация подростков от 12 до 17 лет против COVID-19

В Беларуси продолжается вакцинация детей против инфекции COVID-19. Привить подростков можно в возрасте от 12 до 17 лет. Процедура добровольная и бесплатная. Единственное условие - письменное согласие родителей или законных представителей. Предварительно врачи дают разъяснение, для чего нужна вакцинация и какие могут быть побочные реакции. Каждый ребенок проходит медицинский осмотр, а после прививки еще 30 минут будет находиться под медицинским наблюдением. Антиковидный укол рекомендуется делать не ранее шести месяцев после перенесенного коронавируса и при отсутствии противопоказаний.