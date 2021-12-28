3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси продолжается вакцинация подростков от 12 до 17 лет против COVID-19
В Беларуси продолжается вакцинация детей против инфекции COVID-19. Привить подростков можно в возрасте от 12 до 17 лет. Процедура добровольная и бесплатная. Единственное условие - письменное согласие родителей или законных представителей. Предварительно врачи дают разъяснение, для чего нужна вакцинация и какие могут быть побочные реакции. Каждый ребенок проходит медицинский осмотр, а после прививки еще 30 минут будет находиться под медицинским наблюдением. Антиковидный укол рекомендуется делать не ранее шести месяцев после перенесенного коронавируса и при отсутствии противопоказаний.
Врачи напоминают: после вакцинации возможны слабость, повышение температуры, болезненность в месте укола, покраснение или небольшая отечность. Противопоказания к детской вакцинации ничем не отличаются от взрослой. Это прежде всего непереносимость различных компонентов препарата и аллергические реакции.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Регионы
Все
Происшествия
Все