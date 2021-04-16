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В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19

В Беларуси продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Оставить заявку можно лично в поликлинике по месту жительства или подать общую, например, от трудового коллектива. С такой инициативой выступили сразу несколько предприятий Марьиной Горки. В день там прививают порядка 30 заводчан. Кроме этого, специалисты выезжают в офисы со своим передвижным медицинским комплексом. Работать удаленно помогают и мобильные морозильные камеры.

Сегодня в Беларуси прививают китайской и российской вакцинами в два этапа. Повторить процедуру необходимо через 21 день.


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