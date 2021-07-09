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В Беларуси продолжается вакцинация: у 40 % населения уже выработан коллективный иммунитет
Активная кампания по вакцинации населения продолжается в Беларуси.
Факт
По данным Минздрава, более миллиона человек получили первую дозу прививки, из них около 700 тысяч прошли полный курс вакцинации
Кроме того, у 40 % населения уже выработан коллективный иммунитет. И все же медики не перестают говорить - чем больше людей привьется, тем быстрее мы наберем нужные 60 % и победим коронавирус.
Эгоист будет думать только о себе. А если ты немножко думаешь об окружающих, тогда будешь вакцинироваться и будешь соблюдать все меры безопасности.
Я хочу быть здоровой, хочу, чтобы все близкие мои были здоровы, я о них прежде всего думаю.
Переболел полгода назад, все равно решил привиться все-таки, в принципе немножко спокойнее.
Смотрите, что у нас получилось: в России у меня живет двоюродный брат и у него родилась дочка. В роддоме они заразились все абсолютно и попали в больницу. А вот если бы они были привиты, то все было бы хорошо.
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