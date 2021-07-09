В Беларуси продолжается вакцинация: у 40 % населения уже выработан коллективный иммунитет

Эгоист будет думать только о себе. А если ты немножко думаешь об окружающих, тогда будешь вакцинироваться и будешь соблюдать все меры безопасности.

Я хочу быть здоровой, хочу, чтобы все близкие мои были здоровы, я о них прежде всего думаю.

Переболел полгода назад, все равно решил привиться все-таки, в принципе немножко спокойнее.