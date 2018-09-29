В Беларуси продолжается второй этап комплексной проверки боеготовности соединений и воинских частей вооруженных сил. Уже завершена отправка военнообязанных в 8-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты. Призыв и доукомплектование проведены в полном объеме и в установленные сроки - отмечают в Министерстве обороны. Призванные из запаса военнослужащие приняли военную присягу на верность Республике Беларусь. В дальнейшем их ждут занятия по боевой подготовке и выполнение боевых задач.