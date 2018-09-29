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В Беларуси продолжается второй этап комплексной проверки боеготовности
В Беларуси продолжается второй этап комплексной проверки боеготовности соединений и воинских частей вооруженных сил. Уже завершена отправка военнообязанных в 8-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты. Призыв и доукомплектование проведены в полном объеме и в установленные сроки - отмечают в Министерстве обороны. Призванные из запаса военнослужащие приняли военную присягу на верность Республике Беларусь. В дальнейшем их ждут занятия по боевой подготовке и выполнение боевых задач.
Тем временем на полигоне Брестский начались тактические учения спецназа. Бойцам сил специальных операций предстоит работать в усложненных условиях: темное время суток, радиомолчание, десантирование вооружения и грузов на парашютной платформе, освоение поступивших на вооружение станций радиоэлектронной борьбы и средств связи. В маневрах примут участие бойцы 38-й десантно-штурмовой бригады с привлечением тактической группы 106-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России - всего более 1,5 тысячи человек. По замыслу учения, предусмотрена отработка совместных действий подразделений спецназа и десанта по поиску, блокированию и уничтожению условного противника.
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