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В Беларуси продолжают работу прямые линии

Сегодня традиционно на связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.

В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров.(Номера телефонов в видео).


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