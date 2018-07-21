В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии

Сегодня на проблемные вопросы ответят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии решать проблемы граждан будет заместитель председателя Виктор Лаптев, а в Минском облисполкоме заместитель председателя Николай Рогащук. Напомним, звонки принимаются до полудня.