В Беларуси продолжают совершенствовать механизмы ценового регулирования (в развитие уже принятого постановления, которое регламентирует всю систему.) Экспертная группа анализирует практику применения действующих норм и при необходимости и впредь будет вносить корректировки, пояснили в МАРТ. Последние изменения направлены на продвижение отечественных товаров в торговле. Производителям разрешили делать выплаты торговым сетям, чтобы заинтересовать их продавать продукты нашего производства. Среди других новаций - право ретейла увеличивать надбавку на 10 % на отдельные белорусские товары. До 20 % увеличена норма рентабельности, при которой не нужно согласовывать цены на новую продукцию. При этом в МАРТ уверены: корректировка действующих норм не окажет существенного влияния на рост инфляции.