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В Беларуси продолжают совершенствовать механизмы ценового регулирования
В Беларуси продолжают совершенствовать механизмы ценового регулирования (в развитие уже принятого постановления, которое регламентирует всю систему.) Экспертная группа анализирует практику применения действующих норм и при необходимости и впредь будет вносить корректировки, пояснили в МАРТ. Последние изменения направлены на продвижение отечественных товаров в торговле. Производителям разрешили делать выплаты торговым сетям, чтобы заинтересовать их продавать продукты нашего производства. Среди других новаций - право ретейла увеличивать надбавку на 10 % на отдельные белорусские товары. До 20 % увеличена норма рентабельности, при которой не нужно согласовывать цены на новую продукцию. При этом в МАРТ уверены: корректировка действующих норм не окажет существенного влияния на рост инфляции.
По нашим оценкам, с учетом того, что ценовое регулирование на основные товарные группы сохранено, корректировка произошла только по незначительным позициям внутри товарных групп. Мы не ожидаем существенного влияния изменения ценового регулирования на инфляцию. И задача, поставленная главой государства по выполнению параметра инфляции 7 % по итогам 2023 года, должна быть выполнена.
Что касается товаров, на которые распространяется ценовое регулирование, перечень претерпел некоторые изменения. Отдельные пункты детализированы. Но в целом кардинальных изменений нет, отметили в МАРТ.
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