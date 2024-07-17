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В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды - Дмитрий Крутой посетил ряд регионов Гомельщины, чтобы посмотреть, как выполняются поручения Президента
В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. В населенных пунктах Могилевской области восстановлено электроснабжение. Вернули электричество в дома и во все райцентры Гомельского региона, который наиболее подвергся разгулу стихии.
Сейчас занимаются точечно каждым агрогородком и деревней. Все службы работают в круглосуточном режиме. Ход восстановительных работ на личном контроле держит Александр Лукашенко.
Как выполняются поручения главы государства, проверил глава Администрации Президента. Дмитрий Крутой посетил ряд регионов Гомельщины. В частности, стоит задача максимально оперативно навести порядок и спасти "деловую" древесину. Тему продолжит Вероника Бута.
Уже более 40 лет Николай и Наталья Черные живут в агрогородке Новая Гута. И за эти годы впервые столкнулись с такой разрушительной стихией. Ураганный ветер сметал практически все на своем пути. Наполовину сложился забор, семья буквально едва не лишилась крыши над головой. Самостоятельно навести порядок было не по силам: Николай - инвалид II группы. Сработал принцип - один за всех и все за одного.
C последствиями стихии на Заречной улице справились в течение дня. В беде не оставили людей и по соседству. Инвалид-колясочник Виктор Севрук вместе с женой вспоминают, непогода вызвала у них шок. Что делать, не знали. Слезы благодарности у хозяев до сих пор.
Инна Старовойтова, жительница аг. Новая Гута:
Приехали МЧС на машине, сразу привезли нам шифер, и в течение 40 минут все ужасы, которые мы испытали в течение 2 суток, просто исчезли. У нас все было благодаря нашим золотым людям, их золотым рукам.И таких сотни примеров по всей стране! Людей в беде в Беларуси не оставят! Как в стране устраняют последствия стихии, Президент держит на личном контроле. Максимальная мобилизация бригад энергетиков, сотрудников лесного хозяйства и других специалистов. Все службы работают в круглосуточном режиме. Как говорится, восстанавливают всем миром… Аварийным бригадам помогают неравнодушные белорусы.
Белорусские военные тоже спешат на помощь! Более 100 военнослужащих Вооруженных Сил окажут помощь жителям Гомельской области. Сводные подразделения направились в Мозырский район, а также в Лельчицы.
По данным на сегодняшнее утро, от стихии в выходные, в общей сложности пострадали 748 населенных пунктов в 33 районах республики. Больше всего досталось Гомельскому региону. Повреждены кровли почти 3 800 жилых домов. Около тысячи сельхозсооружений. Последствия непогоды ощутили около 70 лесхозов Беларуси - проведение сплошных санитарных рубок потребуется на площади почти 6 тыс. гектаров.
Повреждено по стране около полутора млн кубометров. Стоит задача максимально оперативно навести порядок и спасти деловую древесину - это зона ответственности губернаторов. Такое поручение накануне дал глава государства.
В Лельчицком районе, например, лесной фонд поврежден участками. Как регионы восстанавливаются после разгула стихии, в поле зрения главы Администрации Президента. Бурелом, который образовался в результате недавней стихии, частично будет направлен на переработку.
Местные власти наладили системную работу по устранению последствий урагана. Серьезный вклад внесли службы ЖКХ и передвижные механизированные колонны. Привлечены трудовые коллективы и вся необходимая техника.
Дмитрий Крутой проинспектировал сегодня Мозырский и Калинковичский районы, которые наиболее пострадали от ураганного ветра в минувшие выходные. Здесь акцент на максимальной сохранности урожая зерновых. Из-за непогоды в Беларуси всего пострадало 16 тыс. гектаров посевов. Этим наделам первостепенное внимание. Глава Администрации Президента в целом отметил полную мобилизацию в регионе. Самое главное, по словам Дмитрия Крутого, сегодня в пострадавших районах нет паники. Оперативно сработали все службы.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Такого разгула стихии, которая произошла в минувшее воскресенье на Гомельской земле, даже старожилы не помнят. И фактически сразу же, через час, уже были организованы первые штабы на уровне Президента, по линии вице-премьера, губернатора и профильных министров. Да, первые новости пришли печальные - о погибших, среди которых и дети. Это большая потеря, приносим искренние соболезнования родным и близким.В каждом районе заверили, сил и средств для ликвидации последствий стихии достаточно. На помощь пришли даже из соседних регионов России.
Буквально вчера поступали звонки из правительства и Администрации Российской Федерации с предложениями об оказании любой необходимой помощи для ликвидации последствий стихии. И на сегодня есть примеры поставок дизельных генераторов из соседних российских областей. Мы благодарны за поддержку.Во всех райцентрах Гомельщины восстановлено электричество. Сейчас занимаются точечно каждым населенным пунктом. Чтобы люди хотя бы на время могли получить электроэнергию, в деревни и агрогородки привозят генераторы. На помощь коллегам отправились минские энергетики. Работают в перерывах между очередными грозами.
Сегодня местами снова красный уровень опасности. Ливни и шквалистый ветер по стране обещают и завтра. Спасатели призывают быть предельно осторожными. А Минлесхоз просит воздержаться от посещения лесов в ближайшие несколько недель.
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