В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды - Дмитрий Крутой посетил ряд регионов Гомельщины, чтобы посмотреть, как выполняются поручения Президента

Инна Старовойтова, жительница аг. Новая Гута:

Приехали МЧС на машине, сразу привезли нам шифер, и в течение 40 минут все ужасы, которые мы испытали в течение 2 суток, просто исчезли. У нас все было благодаря нашим золотым людям, их золотым рукам. И таких сотни примеров по всей стране! Людей в беде в Беларуси не оставят! Как в стране устраняют последствия стихии, Президент держит на личном контроле. Максимальная мобилизация бригад энергетиков, сотрудников лесного хозяйства и других специалистов. Все службы работают в круглосуточном режиме. Как говорится, восстанавливают всем миром… Аварийным бригадам помогают неравнодушные белорусы.



Белорусские военные тоже спешат на помощь! Более 100 военнослужащих Вооруженных Сил окажут помощь жителям Гомельской области. Сводные подразделения направились в Мозырский район, а также в Лельчицы.



По данным на сегодняшнее утро, от стихии в выходные, в общей сложности пострадали 748 населенных пунктов в 33 районах республики. Больше всего досталось Гомельскому региону. Повреждены кровли почти 3 800 жилых домов. Около тысячи сельхозсооружений. Последствия непогоды ощутили около 70 лесхозов Беларуси - проведение сплошных санитарных рубок потребуется на площади почти 6 тыс. гектаров.



Повреждено по стране около полутора млн кубометров. Стоит задача максимально оперативно навести порядок и спасти деловую древесину - это зона ответственности губернаторов. Такое поручение накануне дал глава государства.



В Лельчицком районе, например, лесной фонд поврежден участками. Как регионы восстанавливаются после разгула стихии, в поле зрения главы Администрации Президента. Бурелом, который образовался в результате недавней стихии, частично будет направлен на переработку.



Местные власти наладили системную работу по устранению последствий урагана. Серьезный вклад внесли службы ЖКХ и передвижные механизированные колонны. Привлечены трудовые коллективы и вся необходимая техника.



Дмитрий Крутой проинспектировал сегодня Мозырский и Калинковичский районы, которые наиболее пострадали от ураганного ветра в минувшие выходные. Здесь акцент на максимальной сохранности урожая зерновых. Из-за непогоды в Беларуси всего пострадало 16 тыс. гектаров посевов. Этим наделам первостепенное внимание. Глава Администрации Президента в целом отметил полную мобилизацию в регионе. Самое главное, по словам Дмитрия Крутого, сегодня в пострадавших районах нет паники. Оперативно сработали все службы.