В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды - все службы работают в усиленном режиме

В Беларуси продолжается устранение последствий непогоды. Все службы работают в усиленном режиме. Ураган со скоростью ветра до 24 метров в секунду накрыл территорию страны в выходные. Сорванные кровли, вырванные столбы линий электропередачи и билборды, поваленные деревья - таковы последствия разгула стихии.

В режиме 24/7 сейчас работают энергетики по всей стране. За минувшие сутки без света оставались почти 2 тыс. населенных пунктов. В большей половине подача электроэнергии восстановлена. В Минской области работы уже завершены, на участках было задействовано более 100 аварийных бригад. К сожалению, стихия забрала 6 жизней, в том числе 2 детей.

В Гомельской области объявлена ЧС

Наибольший ущерб нанесен Гомельской, Могилевской и Брестской областям. Так, в агрогородке Лопатино Пинского района более 60 домов от порывов штормового ветра в одночасье остались без кровли, разрушены хозпостройки и заборы.

В Гомельской области пострадало около 250 населенных пунктов. Для устранения последствий грозовой и шквалистой стихии в область направлены аварийные бригады из других регионов. В Калинковичах и Мозыре сформированы штабы по устранению последствий урагана. Круглосуточно в Гомельской области будут работать прямые линии по ликвидации ущерба от непогоды. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация.



Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Принято решение объявить чрезвычайную ситуацию. Все аварийные службы - МЧС, лесники, энергетики, милиция, ГАИ - работают в круглосуточном режиме. Экстренно разбираются завалы для скорейшего доступа к сетям электроснабжения. Население будет круглосуточно обеспечиваться питьевой водой до полного восстановления водоснабжения.

Особенно сильный урон непогода нанесла лесным массивам. От грозового фронта пострадало свыше 3,5 тыс. гектаров леса, а общий объем поврежденной древесины в ходе непогоды составляет более 1 млн кубометров. На пятой части придется провести сплошные рубки.



Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:

Сейчас мы активно занимаемся распиловкой поваленной древесины, используем все наши технические возможности. Особенно внимательно следим за теми деревьями, которые пока еще стоят, но в аварийном положении. Их превентивно тоже ликвидируем. Далее зачищаем участок под новые высадки молодняка.