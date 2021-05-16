В Беларуси продолжаются исследования популяционного иммунитета к COVID-19

Проводит его наш Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Всего в тестировании примут участие 12 тысяч человек в возрасте от года и выше. Результаты волонтеры получат в электронном виде. В ведомстве отметили: по итогу исследования могут быть внесены коррективы в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

