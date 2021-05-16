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В Беларуси продолжаются исследования популяционного иммунитета к COVID-19
Проводит его наш Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Всего в тестировании примут участие 12 тысяч человек в возрасте от года и выше. Результаты волонтеры получат в электронном виде. В ведомстве отметили: по итогу исследования могут быть внесены коррективы в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Первый этап этого исследования посвящен установлению постинфекционного иммунитета. Используются тест-системы, предоставленные Россией, которые позволяют определить антитела. На втором этапе у вакцинированных участников будет оценен поствакцинальный иммунитет. Непосредственно само исследование будет проводиться в лаборатории вакциноуправляемых инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
Тестирование на антитела будет проходить до 19 мая. Для жителей Беларуси оно бесплатное. Тем временем за сутки в стране зарегистрированы 1627 пациентов с COVID-19, выписаны 1842.
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