Авиационная поддержка, разведка, уничтожение диверсионных групп. Продолжаются командно-штабные учения

В Беларуси продолжаются командно-штабные учения Вооруженных Сил. На 2-м этапе тренировок военнослужащие артиллерийских подразделений должны причинить критический урон условному противнику, при этом сохранить численность своей группы. Выполнить поставленные задачи помогают силы ВВС, которые отслеживают передвижения диверсионных групп, а также прикрывают оборонительные отряды с воздуха.