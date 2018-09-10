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Авиационная поддержка, разведка, уничтожение диверсионных групп. Продолжаются командно-штабные учения

В Беларуси продолжаются командно-штабные учения Вооруженных Сил. На 2-м этапе тренировок военнослужащие артиллерийских подразделений должны причинить критический урон условному противнику, при этом сохранить численность своей группы. Выполнить поставленные задачи помогают силы ВВС, которые отслеживают передвижения диверсионных групп, а также прикрывают оборонительные отряды с воздуха.

Учения продлятся до 12 сентября. Главная задача тренировок – проверка уровня обучаемости органов управления, а также их способности координировать войска при выполнении боевых задач.

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