В Беларуси продолжаются комплексные учения Вооруженных Сил страны. Они проходят на территории Минской, Могилевской и Брестской областей. Войска отрабатывают учебно-боевые задачи между своими подразделениями. Основной упор делают на отработку устойчивости системы управления силами, а также повышение стойкости пунктов командования и войск.