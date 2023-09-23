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В Беларуси продолжаются комплексные учения Вооруженных Сил

В Беларуси продолжаются комплексные учения Вооруженных Сил страны. Они проходят на территории Минской, Могилевской и Брестской областей. Войска отрабатывают учебно-боевые задачи между своими подразделениями. Основной упор делают на отработку устойчивости системы управления силами, а также повышение стойкости пунктов командования и войск.

Цель учений - улучшить уровень готовности наших военных, а также обеспечить непрерывное управление подчиненными силами в ходе боевых действий.

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