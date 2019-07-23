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В Беларуси продолжаются поиски четырех человек, которые ушли в лес и пропали

Прошедшие дожди позволили снизить горячую обстановку в белорусских лесах. Более 530 человек привлечены к ответственности за нарушения пожарной безопасности. Основная причина возгораний - человеческий фактор вдобавок к солнечной погоде в начале сезона и порывистому ветру.Актуальной остается и тема поиска пропавших людей.

Тем временем в Беларуси продолжаются поиски четырех человек. Они ушли в лес и пропали.

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