В Беларуси продолжаются приемы граждан в регионах руководителями госорганов

Сегодня в Кобринском райисполкоме проблемы белорусов будет решать Сергей Наливайко - министр по налогам и сборам. На 13 марта запланирована встреча с гражданами министра труда и соцзащиты и министра финансов. На 14-е - министра обороны Андрея Равкова. Приемы пройдут до конца марта.



