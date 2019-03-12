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В Беларуси продолжаются приемы граждан в регионах руководителями госорганов

Сегодня в Кобринском райисполкоме проблемы белорусов будет решать Сергей Наливайко - министр по налогам и сборам. На 13 марта запланирована встреча с гражданами министра труда и соцзащиты и министра финансов. На 14-е - министра обороны Андрея Равкова. Приемы пройдут до конца марта.

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