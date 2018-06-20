В Беларуси продолжаются приемы в Совете министров

Сегодня встречу проведет глава Минобороны Андрей Равков. В пятницу - председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. На следующей неделе пройдут приемы у министра юстиции Олега Слижевского и главы Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Напомним, они начинаются в 10 утра и проходят только по предварительной записи.