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В Беларуси продолжаются проверки гипсокартонных конструкций в объектах с массовым пребыванием людей

Сегодня рейды начались в Гомеле, планируется осмотреть более 20 точек. Кроме магазинов - кинотеатры и спортивно-развлекательные заведения. Первый в списке - один из крупнейших торговых центров города, который построили всего несколько лет назад. Однако уже со входа комиссия обнаружила провисание потолочных конструкций. На некоторых участках специалисты рекомендовали дополнить подвесной потолок укрепляющимиэлементами.

На устранение дали несколько недель, вэтот период закрывать торговый центр для посещения не будут: угрозы обрушения нет. Напомним, после ЧП в одном из торговых центров столицы решено проверить потолки и навесные конструкции общественных зданий по всей стране.

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