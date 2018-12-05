В Беларуси продолжаются проверки гипсокартонных конструкций в объектах с массовым пребыванием людей

Сегодня рейды начались в Гомеле, планируется осмотреть более 20 точек. Кроме магазинов - кинотеатры и спортивно-развлекательные заведения. Первый в списке - один из крупнейших торговых центров города, который построили всего несколько лет назад. Однако уже со входа комиссия обнаружила провисание потолочных конструкций. На некоторых участках специалисты рекомендовали дополнить подвесной потолок укрепляющимиэлементами.

