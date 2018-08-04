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В Беларуси продолжаются прямые телефонные линии
Сегодня на проблемные вопросы граждан ответят министры и руководители госорганов.
На связи будут министр культуры Юрий Бондарь, глава Минприроды Андрей Худык, руководитель Министерства связи и информатизации Сергей Попков. Также напрямую можно будет обратиться к главе Минсельхозпрода Леониду Зайцу и министру юстиции Олегу Слижевскому.
Сегодня по традиции прямые телефонные линии проведут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии решать проблемы граждан будет заместитель председателя Игорь Юркевич, а в Минском облисполкоме - первый заместитель председателя Игорь Макар. Напомним, звонки будут принимать до полудня.
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