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В Беларуси продолжаются ремонты треснувших мостов
Начало череде строек положило ЧП в Житковичах. После реконструкции там моста через Припять Президент поручил проверить каждый мост в стране и принять срочные меры по обновлению. Итог большой экспертизы - программа длинной в 5 лет. За это время реконструируют 32 моста по всей Беларуси. Как проходит масштабная перезагрузка - наблюдала Анна Ковалева.
Над Припятью в Мозыре парит самый длинный мост в стране - 924 метра, 22 пролета. Построен более полувека назад: в 1958. 7 лет назад пережил ремонт. Однако надолго вернуть его в строй не удалось.
В конце прошлого года специалисты предприятия "БелдорНИИ" детально его обследовали. В итоге стало ясно: балки в критическом состоянии, идет процесс разрушения арматуры, а это провоцирует трещины, причем как снаружи, так и внутри конструкции.
Такой букет дефектов потребует ограничений: для машин тяжелее 18 тонн дорога будет закрыта. Остальным придется проезжать со скоростью не более 40 километров в час. Такие условия поставят под вопрос работу двух автобусных маршрутов. Ежемесячно ими пользуются примерно 150 тысяч людей. Отменять рейсы нельзя. Поэтому решить проблему попробуют по-другому.
Ограничения проезда начнут действовать 15 февраля. С этого дня большегрузам придется въезжать и выезжать из города по соседнему мосту на трассе Р31. А пока готовится проектная документация и рассчитывается стоимость будущей реконструкции.
Тем временем примерно в ста километрах от Мозыря строительные работы идут полным ходом. Этот участок под Гомелем – важная транспортная артерия М8 (от границы России до Украины). Здесь находится еще один треснувший мост - близнец житковичского. Правда, судьба у него другая. Из-за коррозии ремонт уже не спасет. Впереди полный демонтаж, а рядом с ноля возведут новый путепровод.
Всего возведут 8 опор. Вместо бетонных пролетов металлические. Надвигать их будут по специальным рельсам. Демонтировать же старый мост придется только вручную. А это продлит сроки работы.
Пока же всем автомобилистам еще с августа приходится ездить в объезд через город. Зеленый свет на новом мосту планируют дать ориентировочно в 2021 году. К слову, эта проблемная точка на карте Беларуси не единственная. Глобальная работа по реконструкции только начинается. В ближайшие 5 лет специалисты должны реанимировать более 30 мостов.
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