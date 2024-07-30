В Беларуси продолжаются восстановительные работы по ликвидации последствий трехдневного бушующего циклона "Игорь"

В Беларуси продолжаются восстановительные работы. Вновь бушующая стихия не прошла незаметно. Сотни поваленных деревьев, сорванные крыши и оборванные линии электропередачи. К сожалению, есть и пострадавшие.

К устранению последствий подключились и обычные люди.

Сергей Ладысев

с подробностями.

Аномальная жара, ураганы, бури - так можно коротко описать это лето. Не успели оправиться регионы от прошлой стихии, как с воскресенья пришла новая. По последним данным МЧС, из-за сильных порывов ветра и грозовых фронтов в 7 районах республики пострадали 8 населенных пунктов. По всей стране было повалено более 300 деревьев. Больше всего пострадали районы Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Все это из-за пришедшего с севера циклона. Именно он принес в Беларусь сильные порывы ветра, вызвавшие повреждения кровли зданий, падение деревьев и повреждение автомобилей. В Брестской области зафиксированы временные перебои с электроснабжением в Пинском, Барановичском, Пружанском, Столинском, Малоритском, Лунинецком и Ивановском районах. Помимо ветра, в регионе также отмечаются пыльные бури.

В Гродно на один из жилых домов упала ветка дуба и пробила насквозь крышу. Никто при этом не пострадал. А по всему городу непогода повалила деревья, столбы, заборы и билборды.

В Минской области специалисты зафиксировали три случая срывания крыш жилых домов. Спасатели оперативно выехали на помощь населению частного сектора. В основном пострадали объекты в Минском, Дзержинском и Борисовском районах. К ликвидации последствий присоединились газовики, лесная охрана и Госавтоинспекция.

В самой столице стихия повалила десятки деревьев. В одном из жилых районов светофор не справился с порывами ветра. На проспекте Независимости у нескольких домов полностью сорвало крышу.

Из-за стихии от упавших деревьев пострадали 2 человека. Один из них мужчина в агрогородке Еремичи Кореличского района Гродненской области. Второй случай зафиксирован в Бобруйске Могилевской области. Здесь из-за упавшего дерева была травмирована женщина. Сейчас пострадавшие находятся в больницах.

Сейчас спасатели МЧС продолжают работы по оказанию всей необходимой помощи населению.

Всего за сутки почти у 2 тыс. населенных пунктов было повреждено электроснабжение. Без света остались более 6 тыс. трансформаторных подстанций, 171 ферма и 24 котельные. На устранение последствий было задействовано почти 500 аварийных бригад и более 400 единиц техники.