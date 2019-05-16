В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов. Сегодня в Гомельской городской и районной инспекциях природных ресурсов и охраны окружающей среды прием проведет профильный министр Андрей Худык. Министр связи и информатизации Константин Шульган 17 мая выедет в Оршанский райисполком. Попасть на прием к министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку можно 22 мая в Слонимском райисполкоме.



Министр финансов Максим Ермолович 24 мая встретится с гражданами в Свислочском райисполкоме. В этот же день в Толочинском прием проведет уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко. Также приемы пройдут 28 и 3 мая.



