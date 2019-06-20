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В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов. Сегодня в Слуцке всех желающих примет председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

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