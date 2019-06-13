В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов.



Сегодня запланирован прием у министра экономики Дмитрия Крутого в Белыничском райисполкоме и председателя Госкомимущества Андрея Гаева в Борисовском райисполкоме.



Выездные приемы также пройдут 14, 19 и 20 июня.