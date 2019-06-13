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В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов.

Сегодня запланирован прием у министра экономики Дмитрия Крутого в Белыничском райисполкоме и председателя Госкомимущества Андрея Гаева в Борисовском райисполкоме.

Выездные приемы также пройдут 14, 19 и 20 июня.

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