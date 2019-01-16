В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В январе их проведут руководители госорганов и ведомств. Сегодня в Витебском горисполкоме состоится прием у председателя концерна "Беллегпром" Николая Ефимчика. Завтра в Барановичском райисполкоме у председателя Госкомитета по имуществу Андрея Гаева, а в Миорском райисполкоме - у председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова. Встречи пройдут также 18 и 24 января.