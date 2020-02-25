Десятки вопросов: от личных до общественных. В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан. Сегодня представители Администрации Президента посетили Полоцк, Ветковский и Лельчицкий районы. Обсуждения коснулись абсолютно разных тем. В том числе и достаточно острых. Среди основных - ЖКХ и социальная сфера. Что волнует белорусов, и какие проблемы уже удалось решить? Подробности - в репортаже Александра Лучонка.



Люди на болоте - именно так местные жители называют Нину Федькович и Галину Галайдо. Ведь на улице Селянской, где живут женщины, вместо некогда живописного цветочного сада, теперь виднеются лишь камыши. Всему виной - засорившаяся водоотводящая канава.





Диалог помощника Президента Администрации Линевича с жителями Полоцкого региона

Эта история тянется уже много лет, о проблеме местная вертикаль наслышана, но вот решить ее пока не удается. Поэтому женщины взяли дело в свои руки, чтобы, наконец, сдвинуть его с "мокрой" точки. Двигателем процесса выбрали - личный прием.

А это уже

Некогда руками его литейщиков созданы многие памятники и достопримечательности древнего Полоцка, Витебска, Малого Ярославца. Сегодня завод работает в убыток. Чтобы вернуть предприятию прежнюю мощность, в Минпромышленности разработали дорожную карту, правда из-за оптимизации процесса коллектив придется сократить на треть. Вопрос трудоустройства стал основным на встрече Анатолия Линевича с работниками завода. Помощник Президента поручил взять проблему на карандаш.

Прием граждан в Ветковском районе

Вопросы, с которыми обращались граждане сегодня, не ограничивались ни тематикой, ни даже временем. Так, на приеме граждан в Ветке больше всего волновало самое сакральное - мемориальная память. В соседнем поселке Победы воинское захоронение после обильных осадков оказывается зачастую затопленным. Исправить ситуацию вокруг братской могилы времен Великой Отечественной местные жители просят не первый год. С этим вопросом активисты решили обратиться к представителю Администрации Президента Ольге Шпилевской.

Юрий Шулейко провел прием граждан в Лельчицах

. К инспектору по Гомельской области обратилось более 20 человек. Большой блок вопросов касался строительства, ЖКХ, приватизации, в беседе была затронута и специфическая для региона тема - возведения станций обезжелезивания.

Практика выездных приемов уже давно доказала свою эффективность. Для власти - это обратная связь, а для тех, кто обращается - возможность быть услышанными. И чем шире география встреч, тем больше шансов у каждого отдельного человека - решить свой волнующий вопрос.